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В Уфе депутата без ног заставили вылезти из машины из-за номеров

Shot: в Уфе депутата-инвалида заставили вылезти из машины из-за номеров

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Ирек Зарипов/VK

Депутата башкирского Курлутая Ирека Зарипова, у которого нет ног, заставили покинуть машину в уфимском аэропорту, чтобы продиктовать номера авто. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам Зарипова, он прилетел в Уфу из Москвы и собирался покинуть аэропорт на своей машине, когда у него не сработала карточка на выезд. Оператор потребовал у инвалида отъехать в сторону и протереть номера. Тот попробовал возразить, объяснив, что ему придется доставать коляску, однако сотрудник настаивал на своем.

В итоге парламентарию, который, помимо прочего, является четырехкратным чемпионом зимних Паралимпийских игр, пришлось выбираться из авто и диктовать номера оператору. Эта ситуация Зарипова возмутила.

«Неужели мы должны всем доказывать, что мы инвалиды? Если не уверен — убедись. Можно было и по номеру сверить, не выходя из авто», — сказал депутат.

До этого сообщалось об инциденте в Уссурийске, где водитель пообещал оторвать вторую ногу ветерану СВО из-за замечания о парковке.

Ранее в ГД внесли законопроект о двух пенсиях детям-инвалидам участников СВО.

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