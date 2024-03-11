В Уфе депутата без ног заставили вылезти из машины из-за номеров

Депутата башкирского Курлутая Ирека Зарипова, у которого нет ног, заставили покинуть машину в уфимском аэропорту, чтобы продиктовать номера авто. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам Зарипова, он прилетел в Уфу из Москвы и собирался покинуть аэропорт на своей машине, когда у него не сработала карточка на выезд. Оператор потребовал у инвалида отъехать в сторону и протереть номера. Тот попробовал возразить, объяснив, что ему придется доставать коляску, однако сотрудник настаивал на своем.

В итоге парламентарию, который, помимо прочего, является четырехкратным чемпионом зимних Паралимпийских игр, пришлось выбираться из авто и диктовать номера оператору. Эта ситуация Зарипова возмутила.

«Неужели мы должны всем доказывать, что мы инвалиды? Если не уверен — убедись. Можно было и по номеру сверить, не выходя из авто», — сказал депутат.

До этого сообщалось об инциденте в Уссурийске, где водитель пообещал оторвать вторую ногу ветерану СВО из-за замечания о парковке.

Ранее в ГД внесли законопроект о двух пенсиях детям-инвалидам участников СВО.