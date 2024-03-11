Стало известно, как россияне готовят блины на Масленицу

Аналитики Яндекса выяснили, как россияне пекут блины и с чем их едят на Масленицу. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

За основу были взяты поисковые запросы со словами «блины» и «блинчики», которые жители крупных городов задавали на прошлогодней масленичной неделе.

Выяснилось, что в крупных городах пекут блины в основном на молоке, кефире и воде. Однако в запросах встречаются и другие ингредиенты — минералка и даже пиво. Муку тоже используют разную, не считая пшеничной, в запросах встречалась и рисовая, манная, гречневая, кокосовая и миндальная.

Чаще всего люди хотят, чтобы блины получились тонкими, с дырочками и ажурными, на втором месте — толстыми и пышными.

Среди начинок лидируют мясо, творог и сыро. Далее следуют – икра, ветчина, грибы и красная рыба.

Среди необычных региональных предпочтений выявлено, что в Казани чаще, чем в других регионах, ищут рецепты блинов на катыке, в Петербурге — с грибами в сливках, а в Воронеже — на кулеше из пшена, в Москве – веганские.

Ранее россияне ответили, как они относятся к празднованию Масленицы.