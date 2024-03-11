Российский подросток получил около 80% ожогов тела из-за спора с друзьями

В Краснодарском крае подростка, забравшегося на вагон грузового поезда, ударило током. Об этом 11 марта сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент произошел 10 марта на станции Крыловская Северо-Кавказской железной дороги. По предварительным данным, 13-летний пострадавший получил удар электрической дугой от контактной электросети, взобравшись на крышу грузового вагона. На это мальчик решился якобы после того, как друзья взяли его на слабо. В тяжелом состоянии школьник был доставлен в больницу, врачи поместили его в реанимацию. Сейчас мальчику, который получил около 80% ожогов тела, оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте, следователи уже начали проверку по факту травмирования мальчика 2010 года рождения. К настоящему времени возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого аналогичный случай произошел в октябре 2023 года с 12-летним школьником из Ростовской области.

Ранее девятиклассница попала в реанимацию из-за электронной сигареты.