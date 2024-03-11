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«Мечта о крепостном праве»: эксперты выступили против новых правил для мигрантов

Глава ИАЦ «Прогноз» Московский: на одной работе мигрантов удержат только деньги

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Инициатива Минтруда, которая обяжет мигрантов покинуть территорию России в случае работы не по профилю, имеет много минусов, считает председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор ИАЦ «Прогноз» Юрий Московский. Менять профиль работы имеет право любой человек, делая при этом выбор в пользу более высокооплачиваемой профессии, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

«Возможно, у кого-то есть мечта о крепостном праве. Но люди всегда идут туда, где больше платят, — заявил эксперт. — К примеру, из дворников уходят в доставку. Мне кажется, что работодатель сам должен вводить определенные меры. В случае перехода сотрудника на другую работу его можно обязать вернуть работодателю деньги, которые уплачены государству за трудоустройство».

Единственный фактор, который удержит мигрантов на одной работе – деньги и хорошие условия труда, отметил он, добавив, что этот же критерий уместен в вопросе распределения студентов после вузов.

«Давайте и обучение сделаем бесплатным, и стипендию будем платить, и сразу будем заключать трудовой договор с работодателем», — призвал Московский.

Напомним, Минтруд разработал законопроект, который предусматривает, что если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, им придется покинуть Россию за 15 дней. В Госдуме пояснили, что принятие этого документа позволит исключить бесконтрольное перемещение мигрантов и их неформальные отношения с работодателями.

Ранее в России предложили проверить центры выдачи сертификатов на знание русского языка.

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