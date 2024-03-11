Врач рассказал, как замедлить процесс старения мозга

Отказ от курения или злоупотребления алкоголем поможет замедлить процесс старения мозга. Об этом «Ридусу» рассказал доцент Казанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов.

По его словам, эти вредные привычки могут повышать артериальное давление, что провоцирует энцефалопатию, которая поражает кору и подкорку мозга. В этом случае внимание человека может снижаться, из-за чего он становится рассеянным, уточнил невролог. Дольше сохранять способность справляться с интеллектуальными, социальными и физическими задачами смогут те люди, которые следят за своим здоровьем и включают в свою жизнь физическую активность, подчеркнул Гайфутдинов.

«Человек, который всю жизнь работал головой, занимался интеллектуальным трудом, получает взамен такую субстанцию, как мудрость: его глаза могут видеть хуже, а способность понимания жизни никуда не уходит. Это помогает справляться», — заключил он.

Исследование ученых из Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского до этого показало, что брекеты и элайнеры изменяют структуру активности коры головного мозга.

Ранее ученые выяснили, что мозг человека по-особенному обрабатывает родной язык.