Диетолог оценила, какую муку лучше использовать для блинов на Масленицу

Для приготовления блинов на Масленицу можно использовать пшеничную муку первого сорта, в которой содержатся: витамин Н, необходимый для правильной работы гормонов, и РР, регулирующий окислительные процессы в организме. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Помимо этого, можно готовить блины из ржаной муки, в которой есть большое количество аминокислот и пищевых волокон, необходимых для хорошего пищеварения, или гречневой. Последняя содержит железо, фтор, йод, калий, ненасыщенные кислоты, которые расщепляют плохой холестерин, и 18 аминокислот. Из кукурузной муки можно получить витамины D, А, С. Блины из нее получаются яркие и пышные, отметила диетолог.

В овсяной муке есть холин и биотин, которые участвуют в формировании новых клеток и выработке полезных веществ. Чтобы испечь полезные блины, можно попробовать смешать муку, например, пшеничную и овсяную, заключила Денисенко.

Главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова до этого говорила, что на Масленицу лучше делать блины, в которых будет меньше жиров и сахара, чтобы сделать их полезнее для организма.

Ранее сообщалось, что в России подорожал набор продуктов для блинов.