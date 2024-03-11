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Пожар на складе в Подмосковье локализован

МЧС: огнеборцы локализовали возгорание на складе в Подмосковье

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в поселке Родники Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Подмосковье. Площадь составила 970 квадратных метров», — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что крупный пожар произошел на складе стройматериалов в Родниках. Огонь охватил 700 квадратных метров. Возгорание произошло после разгерметизации контейнера с горюче-смазочным материалом (ГСМ).

Позже огонь с горящего склада перекинулся на соседнее административное здание и распространился на 100 квадратных метров.

К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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