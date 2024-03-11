«Корень зла не в породе»: названы факторы, провоцирующие ожирение у собак

Порода не является основной причиной развития у собак ожирения и других связанных с этим заболеваний, уверена руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко. В первую очередь на состоянии питомца сказываются условия содержания, образ жизни, в том числе – кормление, прогулки, игры, рассказала она в беседе с НСН.

К ожирению будет склонна собака любой породы, если она мало двигается и много ест, подчеркнула Борисенко. При этом индивидуальные проблемы у разных пород все-таки есть – так, к примеру, у лабрадоров может появиться проблема с ногами и суставами, отметила она.

«Городские собаки, как и их хозяева, ведут малоподвижный образ жизни, что усугубляет проблему, – пояснила эксперт. – Особого внимания и заботы требуют животные, прошедшие стерилизацию. Они склонны к набору лишнего веса, поскольку нарушен гормональный фон, важно следить за питанием питомца, и нужно понимать, что гена ожирения нет, как и гена агрессии. Корень зла надо искать не в породе, а в образе жизни».

С собакой нужно не просто гулять, а играть с ней, активно проводить время. Так, прогулка с собакой, при которой хозяин смотрит в телефон, а питомец бегает сам по себе или на поводке проблему не решит, подчеркнула специалист.

«Это не прогулка, прогулка – активный вид отдыха и способ пообщаться с собакой. Когда хозяева приходят домой после офиса, собаке нужен момент эмоциональной, психологической и физической разгрузки, – объяснила она. – Те, кто это понимают, учат ее играть и берут на прогулки мяч. Это помогает, и собакам, и людям».

Недостаток внимания, игр, общения провоцируют у питомца не только ожирение, но и проблемы с агрессией, отметила Борисенко. Также это провоцирует заболевания, связанные с сердцем и суставами питомца, предупредила эксперт.

Напомним, кинологи также подчеркивают, что у собак должны быть свои игрушки, так как детские игрушки для них опасны. Так, собака может оторвать деталь от игрушки и разгрызть ее, а если внутри есть жидкость, то это может привести к отравлению питомца.

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