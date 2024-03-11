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В Курской области рассказали о восстановлении пострадавших в результате обстрелов домов

Старовойт: в Курской области отремонтировали более 900 поврежденных ВСУ домов

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В Курской области продолжается восстановление гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В результате этих работ отремонтировали более 900 домов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В пяти муниципальных образованиях отремонтировано 39 многоквартирных и 881 частный дом. В течение февраля в Кореневском, Рыльском и Глушковском районах — 41 домовладение и 1 многоквартирный дом, рассказал Старовойт.

Он отметил, что в первую очередь проводится восстановление теплового контура зданий: заменяются поврежденные окна и стеклопакеты, затем проводится ремонт крыш, в конце восстанавливаются ограждения придомовой территории.

Помимо жилых домов, от обстрелов страдает энергетическая инфраструктура, подчеркнул губернатор. По его данным, на электросетевые объекты региона с 24 февраля 2022 года было произведено 529 «огневых воздействий». За этот период было зафиксировано 44 повреждения на объектах газоснабжения, добавил он.

Утром 11 марта губернатор Курской области сообщал об обстреле села Гончаровка со стороны украинских войск.

Ранее сообщалось, что в Курской области при обстреле повреждены газовая труба и линия электропередачи.

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