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Военный эксперт спрогнозировал, как поведет себя Запад в случае разгрома ВСУ

Военный эксперт Крапивник: НАТО введет войска на Украину в случае поражения ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «выдыхаются». Кардинально переломить ситуацию не смогут даже новые поставки оружия и техники, если даже их удастся согласовать. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник. По его словам, в случае полного разгрома ВСУ, у НАТО есть два пути.

«Придется сделать выбор: либо уйти и признать поражение, либо удвоить ставку. Второй вариант обеспечит прямое боестолкновение между Россией и НАТО. Самые экстремальные силы на Западе это, конечно, те, которые готовы на это пойти, и хотят, чтобы наша страна просто исчезла», — сказал Крапивник.

Он добавил, что менее воинственные силы хотят принудить Москву к переговорам с позиции силы, чтобы диктовать ей свои условия.

11 марта издание New York Post сообщило, что ВСУ испытывают серьезные трудности в рамках отступления после взятия российскими войсками Авдеевки. По данным журналистов, Киев не смог надлежащим образом подготовить линию обороны западнее города.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет до этого заявил, что отправка военных НАТО на Украину станет переходом красных линий со стороны Запада.

Ранее в США рассказали, как ВС РФ повысили свою эффективность в конфликте на Украине.

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