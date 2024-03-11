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Ребенок сорвался с высоты во время игр в пустой многоэтажке в Ленобласти

Mash: в Ленобласти ребенок сорвался с высоты во время игр в пустой многоэтажке

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Ленобласти пятиклассник сорвался с высоты во время игр в пустой многоэтажке и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Сланцы. По словам друзей 12-летнего мальчика, он сорвался с высоты пятого этажа, когда они играли и бегали по перекрытиям пустого здания.

Ребенок упал на бетонные плиты. Его госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой, информации о состоянии мальчика не поступало. По данным «Mash на Мойке», Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

До этого первоклассник попал в реанимацию после падения с пристройки в Петербурге. Мальчику диагностировали сочетанную кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы головного мозга, легких и печени.

Ранее в Петербурге ребенок повредил селезенку после падения на детской площадке.

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