Врачи объяснили, как сладости влияют на женское здоровье

Злоупотребление сладостями провоцирует повышение уровня инсулина, который замедляет выработку женского полового гормона эстрогена и ускоряет синтез тестостерона. Это может привести к поликистозу яичников, предупредила д.м.н., врач-диетолог Маргарита Королева. Благотворно на метаболизацию женских гормонов влияют крестоцветные овощи. Они также снижают риск появления рака репродуктивной системы, рассказала она Общественной Службе Новостей.

Сладости, белый хлеб и другие рафинированные продукты в избыточном количестве приводят к формированию поликистоза, который часто сопровождается оволосением по мужскому типу, отметила Королева.

«Появляется сыпь на коже лица, в области декольте. Это не говоря уже о нарушении гормонального цикла. Поэтому ешьте поменьше сладкого и уделяйте внимание полезным продуктам», — посоветовала специалист.

Снижение уровня эстрогена и рост тестостерона вызывают также набор веса по мужскому типу, в результате чего жир скапливается в области живота. Кроме сладкого, на женскую гормональную систему негативно влияют трансжиры из рафинированных или приготовленных во фритюре продуктов. По возможности следует избегать ресторанов быстрого питания и отдавать предпочтение натуральным продуктам, отметила диетолог.

Как можно чаще, по мнению Королевой, женщинам нужно есть крестоцветные овощи, к которым относятся белокочанная, брюссельская, цветная капуста, брокколи, кресс-салат. Они снижают риск онкологии репродуктивной системы и способствуют метаболизации половых гормонов, пояснила она, добавив, что не менее для женского здоровья полезны соевые продукты.

Помимо выбора продуктов нужно контролировать объемы порций, следить за калорийностью и при необходимости принимать биологически активные добавки, заключила врач.

Ученые ранее выяснили, как гормоны «перепрограммируют» мозг во время беременности.