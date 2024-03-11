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В Хабаровском крае возбудили дело о госизмене

ФСБ: дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Хабаровского края

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Владимир Николаев/РИА Новости

В отношении жителя Хабаровского края возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Отмечается, что 39-летний мужчина склонял военных Хабаровского гарнизона к вступлению в объединение «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена)», — пояснили в службе.

Мужчину задержали, силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

До этого бывший курсант одного из военных командных училищ РФ был приговорен судом к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа.

Уголовное дело в отношении Бояршинова было рассмотрено в закрытом от СМИ и публики режиме, так как материалы дела содержат гриф «совершенно секретно».

Ранее жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу СБУ.

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