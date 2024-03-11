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Многодетная россиянка задолжала брошенным детям миллион рублей

В Тюменской области многодетная мать задолжала брошенным детям миллион рублей

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Shutterstock

В Тюменской области осудили задолжавшую брошенным детям миллион рублей многодетную мать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Сообщается, что по решению суда женщина должна выплачивать алименты на содержание пятерых детей. В июне прошлого года ее привлекли к административной ответственности за неуплату и назначили 50 часов исправительных работ, однако россиянка все равно не оказывала материальную помощь на содержание несовершеннолетних.

Общая сумма задолженности женщины составила почти миллион рублей. Тобольский районный суд признал россиянку виновной в преступлении, предусмотренном уголовной статьей о злостном уклонении от уплаты алиментов. Ей назначили наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Ранее в России предложили создать алиментный фонд.

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