Многодетная россиянка задолжала брошенным детям миллион рублей

В Тюменской области осудили задолжавшую брошенным детям миллион рублей многодетную мать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Сообщается, что по решению суда женщина должна выплачивать алименты на содержание пятерых детей. В июне прошлого года ее привлекли к административной ответственности за неуплату и назначили 50 часов исправительных работ, однако россиянка все равно не оказывала материальную помощь на содержание несовершеннолетних.

Общая сумма задолженности женщины составила почти миллион рублей. Тобольский районный суд признал россиянку виновной в преступлении, предусмотренном уголовной статьей о злостном уклонении от уплаты алиментов. Ей назначили наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Ранее в России предложили создать алиментный фонд.