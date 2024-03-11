Россиянам напомнили о ближайших длинных выходных

Следующие длинные выходные продлятся четыре дня в честь Праздника Весны и Труда — с 28 апреля по 1 мая. Об этом напомнило РИА Новости.

В середине августа 2023 года правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни на 2024 год. Так, в честь Праздника Весны и Труда россияне отдыхают с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.

Тем временем верующие мусульмане начинают пост Рамадан в первый день нового месяца, который пришелся на понедельник, 11 марта. В течение этого месяца мусульмане воздерживаются от пищи, напитков и развлечений в дневное время, а также отказываются от супружеских отношений.

Согласно лунному календарю, в 2024 году Рамадан начнется 10 марта после захода солнца, первый день поста будет 11 марта, а последний — 9 апреля. Ураза-байрам (праздник разговения) придется на 10 апреля. Дополнительная коллективная молитва таравих будет проводиться с 10 марта по 8 апреля.

Ранее стало известно, что почти четверти россиянок не понравился подарок на 8 Марта.