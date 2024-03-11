В Британии из-за радиоактивного газа заключенных перевели в другие камеры

Мужская тюрьма HMP Dartmoor в британском городе Принстауне закрыла десятки камер и перевела около 200 заключенных после того, как в помещениях обнаружили радиоактивный газ радон. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Всего с ноября 2023 года по февраль 2024-го на территории тюрьмы пришлось закрыть 184 камеры. Из них перевели 194 заключенных. Администрация учреждения отметила, что эта мера временная до устранения опасности и снижения уровня загрязнения.

По данным Sky News, газ присутствует повсюду, но его уровень низок, поэтому он не представляет большой опасности для здоровья. При этом он чаще встречается в районах с высокой концентрацией гранита, таких как Дартмур, где и находится тюрьма HMP Dartmoor.

До этого в Британии тюремную медсестру уволили с работы, потому что она якобы погладила по ноге заключенного. В исправительном учреждении уверены, что между мужчиной и женщиной были романтические отношения.

Ранее мужчина сбежал из-под стражи, поменявшись удостоверением личности с другим заключенным.