Россиян предупредили о сильном половодье во время таяния снегов

В центре европейской России ожидается сложное половодье. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такой прогноз — из-за превышения норм водности снега, а также почвы в бассейнах рек. Так, на реке Оке уровень воды во время половодья будет превышать многолетние значения на два метра.

Эксперт объяснил такое явление снежной и неоднородной зимой, во время которой чередовались морозные и оттепельные дни. Из-за этого в начале марта зафиксировали запасы воды в снеге до 170% выше нормы. На Оке обнаружили излишки воды в 190%. Поэтому ожидаемое сезонное половодье назвали сложным.

По словам метеоролога, в Кашире средние многолетние значения уровня половодья будут превышены на 80-100%, в Серпухове — на 50-70%, в Коломне — на 50-70%. Также уровень воды во время половодья, превышающий норму на 1-2 метра, может подняться в Приволжском федеральном округе на реках Самара, Чапаевка и Иргиз из-за значительного промерзания почвы, которое приводит к низкой инфильтрации и сходу талого снега в реки.

Ранее метеоролог Шувалов предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.