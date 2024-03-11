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СК РФ возбудил уголовное дело после того, как собака откусила ребенку палец

На Камчатке возбудили уголовное дело после нападения собаки на школьника

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Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения собаки, откусившей школьнику палец. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Петропавловске-Камчатском собака бойцовой породы напала на ребенка в подъезде жилого дома. Животное откусило мальчику фалангу пальца.

Это произошло, когда восьмилетний мальчик вместе со старшим братом зашел в подъезд дома, там на него набросилась собака бойцовой породы. Пес сразу вцепился в кисть мальчика, очень сильно пострадал один из пальцев.

Пострадавшего оперативно госпитализировали в медицинское учреждение, где медики ампутировали мальчику сильно травмированную фалангу пальца.

По факту травмирования произошедшего была начата проверка краевой прокуратурой, личность владельца собаки устанавливается.

До этого собаки напали на ребенка в Иркутской области, псы протащили его за одежду по двору. Двое разъяренных псов напали на ребенка в деревне Ширяева, происходящее снял на видео очевидец, который спас пострадавшего, на кадрах ролика одна из собак тащит ребенка за одежду по двору.

Ранее в Херне собака отгрызла и съела гениталии хозяина.

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