СК РФ возбудил уголовное дело после того, как собака откусила ребенку палец

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения собаки, откусившей школьнику палец. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Петропавловске-Камчатском собака бойцовой породы напала на ребенка в подъезде жилого дома. Животное откусило мальчику фалангу пальца.

Это произошло, когда восьмилетний мальчик вместе со старшим братом зашел в подъезд дома, там на него набросилась собака бойцовой породы. Пес сразу вцепился в кисть мальчика, очень сильно пострадал один из пальцев.

Пострадавшего оперативно госпитализировали в медицинское учреждение, где медики ампутировали мальчику сильно травмированную фалангу пальца.

По факту травмирования произошедшего была начата проверка краевой прокуратурой, личность владельца собаки устанавливается.

До этого собаки напали на ребенка в Иркутской области, псы протащили его за одежду по двору. Двое разъяренных псов напали на ребенка в деревне Ширяева, происходящее снял на видео очевидец, который спас пострадавшего, на кадрах ролика одна из собак тащит ребенка за одежду по двору.

Ранее в Херне собака отгрызла и съела гениталии хозяина.