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На масленичной неделе столицу ждет хорошая погода

На масленичной неделе в Москве ожидается комфортная и солнечная погода

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Depositphotos

На масленичной неделе в Москве и Подмосковье ожидается приятная погода без осадков. Об этом сообщил ТАСС главный метеоролог Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие дни погода будет умеренной, солнечной и без дождей. Ночью перед понедельником температура будет довольно низкой: от -9 до -11°С в Москве и до -16°С в области.

«Однако уже завтра днем, после четырех холодных дней, ожидается от 1 до 3°С выше нуля в Москве и от -1°С... + 3°С в области», — отметил специалист.

Он также добавил, что ночью и утром воздушные массы будут двигаться с северо-запада, а повышение температуры начнется с изменения циркуляции, когда теплый воздух начнет поступать с запада.

Во вторник западный теплый ветер поднимет ночные температуры до -3...-5°С, а днем ожидается от 3 до 5°С выше нуля, сообщил метеоролог. Он отметил, что «в дальнейшем ожидается небольшое изменение циркуляции», что приведет к более низким ночным температурам по сравнению со вторником.

В понедельник начинается Сырная седмица, также известная как Масленица — последняя неделя перед Великим постом.

Ранее синоптики назвали сроки исчезновения сугробов в Москве.

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