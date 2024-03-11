Мусульмане вступают в месяц поста Рамадан

Верующие мусульмане начинают пост Рамадана в первый день нового месяца, который приходится на понедельник. Как пишет ТАСС, Рамадан является наиболее значимым месяцем в году для последователей ислама, посвященным откровению Корана пророку Мухаммеду через архангела Джабраила.

В течение этого месяца мусульмане воздерживаются от пищи, напитков и развлечений в дневное время, а также отказываются от супружеских отношений.

Согласно лунному календарю, в 2024 году Рамадан начнется 10 марта после захода солнца, первый день поста будет 11 марта, а последний — 9 апреля. Ураза-байрам (праздник разговения) придется на 10 апреля. Дополнительная коллективная молитва таравих будет проводиться с 10 марта по 8 апреля. Духовное управление мусульман РФ, ссылаясь на богословское заключение Совета улемов, сообщило об этих датах.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился к верующим с поздравлением по случаю начала Рамадана, призывая проявлять особое усердие в молитвах и просить Аллаха о благополучии и мире. Он также напомнил, что 2024 год объявлен Годом мусульманской семьи для укрепления семейных ценностей.

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов подтвердил, что военнослужащие, участвующие в спецоперациях, могут быть освобождены от обязательства поститься в Рамадан. Заместитель председателя ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов отметил, что раненые военнослужащие-мусульмане, находящиеся в госпиталях, стремятся соблюдать пост, если это не навредит их здоровью.

Традиционно во время Рамадана исламские общины проводят благотворительные акции, включая фестивали культур и традиций, а также праздничные ужины-ифтары для всех желающих. В Москве под девизом «сильная семья — сильное общество, а сильное общество — сильное государство» организуется проект «Шатер Рамадана». Во время этого священного месяца мусульманское сообщество также отдает часть средств на благотворительность через закят уль-фитр.

Ранее лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания опроверг данные, что его сторонники используют наступление Рамадана для организации акций в поддержку Палестины на Западном берегу реки Иордан, в других арабских странах и среди мусульман по всему миру.