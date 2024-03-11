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В Мексике начал делать выбросы вулкан Попокатепетль

В Мексике активизировался известный вулкан Попокатепетль

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Henry Romero/Reuters

Вулкан Попокатепетль, который находится в 70 километрах от Мехико, начал проявлять активность, выбрасывая пар и пепел в атмосферу. Эту информацию распространил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики, пишет ТАСС.

Согласно официальным данным, за последние 24 часа было зафиксировано 9 извержений и 1 394 минуты высокочастотных и низкоамплитудных вулканических толчков. В результате вулканической активности наблюдались выбросы водяного пара, пепла и различных газов.

На данный момент уровень угрозы вулканической опасности вулкана Попокатепетль находится на второй фазе из трех возможных, по информации национального центра. Специалисты по вулканам рекомендуют поддерживать безопасное расстояние от кратера вулкана, которое сейчас составляет 12 километров.

Попокатепетль является одним из крупнейших и наиболее активных вулканов в Латинской Америке, его высота достигает 5,42 километра.

Год назад извержение вулкана Попокатепетль привело к закрытию аэропорта в Мексике. В 11 муниципалитетах штата из-за выбросов вулканического пепла отменены очные занятия в учебных заведениях.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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