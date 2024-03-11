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Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над бабушкой в Перми

СК возбудит дело после видео с «наказанием» пенсионерки в парикмахерской Перми

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить дело после появления видео из пермской парикмахерской, где издеваются над подметающей пол пенсионеркой. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«<…> Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину <…> возбудить уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

Также следователи представят доклад об установленных обстоятельствах. В СК напомнили, что в соцсетях распространилась видеозапись из парикмахерской в Пермском крае с издевательствами и угрозами в отношении пожилой женщины.

Накануне в соцсетях появилось видео, где бабушка подметает пол в парикмахерской В этом момент на нее грубо кричит женщина, требуя «шевелиться быстрее». Так работница наказывает клиентку-пенсионерку за то, что та забыла дома деньги и не может расплатиться за стрижку.

До этого парикмахер из Перми объяснила, зачем заставила пенсионерку убирать за собой в салоне.

Ранее посетительницы рассказали о салоне красоты в Щелково, где нашли скрытую камеру.

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