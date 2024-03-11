Президент Красного Креста встретилась с главой политбюро ХАМАС

Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретилась в Катаре с руководителем политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией и обсудила пути улучшения соблюдения международного гуманитарного права в секторе Газа и Израиля. Об этом сообщает пресс-служба женевской штаб-квартиры Красного Креста.

«Президент МККК посетила Катар в воскресенье», — указывается в сообщении.

Сполярич порекомендовала жертвам столкновения призвать к освобождению всех заложников и обсудить трудную гуманитарную ситуацию в связи с вооруженным конфликтом в еврейском государстве и палестинском анклаве. МККК не принимает участия в переговорах по освобождению заложников в Газе, но готов помогать выполнению гуманитарных аспектов.

В конце января Международный комитет Красного Креста заявил, что все лечебные учреждения, расположенные в секторе Газа, переполнены и испытывают нехватку лекарств, топлива, продовольствия и воды.

Ранее сообщалось о начале передачи МККК пятой группы заложников, удерживавшихся ХАМАС в Газе.