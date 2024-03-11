Россиян предупредили об опасности посуды с антипригарным покрытием

В свое время появление на рынке посуды с антипригарным покрытием стало настоящей сенсацией. Однако, как и любая другая кухонная утварь, она имеет свой срок службы и требует правильного ухода. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Антипригарное покрытие со временем изнашивается и царапается. Ряд исследований показало, что через сколы в организм могут поступать нерастворимые микрочастицы. А, например, в тефлоновых сковородах — это самое популярное антипригарное покрытие — может содержаться перфтороктановая кислота — устойчивое соединение, которое способно накапливаться в организме и практически не разлагается в окружающей среде», — объяснил он.

По словам Быстрова, чтобы минимизировать риск, следует выбирать посуду с более безопасным антипригарным покрытием.

«Например, на основе керамики или титана. Но даже такую утварь при появлении трещин, царапин и сколов нужно сразу же заменить», — резюмировал эксперт.

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