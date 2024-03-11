Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Имам назвал божьей милостью случайный глоток воды в Рамадан

Муфтий Москвы заявил, что глоток воды по забывчивости не влияет на соблюдение поста

close
100%
Абзал Калиев/РИА «Новости»

Если мусульманин во время поста в священный месяц Рамадан случайно сделал глоток воды или что-то съел по забывчивости, ему не нужно восполнять этот день. Об этом «Газете.Ru» рассказал муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. По его словам, в таком случае пост будет считаться полноценным.

«Если случайно сделал глоток воды или что-то съел, в этом случае ему нужно продолжить пост. Пост считается полноценным, его в последующем восполнять не нужно, какую-то специальную милостыню в качестве искупления выплачивать тоже не нужно. Есть пророческое повествование на этот счет. Если человек по забывчивости сделал глоток воды или что-то съел, это божья милость, человек пускай это примет. Это на пост никак не влияет, в том случае, когда человек это сделал неосознанно, непреднамеренно», — сказал он.

В 2024 году священный месяц Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста — начнется в ночь с 10 марта после захода солнца и закончится 10 апреля. Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Из-за разницы с Григорианским календарем Рамадан каждый год приходится на разные даты, но каждый раз на 11 дней раньше, чем в прошлый раз. В период поста в течение дня запрещено пить, есть, предаваться всяческим удовольствиям и развлечениям.

Ранее стало известно, как Рамадан пройдет в Татарстане в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами