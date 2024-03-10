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Пожару в ангаре под Петербургом присвоили повышенный номер сложности

МЧС: пожару в ангаре под Петербургом присвоили второй номер сложности

Пожару на Волхонском шоссе в Ленинградской области присвоили второй (повышенный) номер сложности. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг, сообщает ТАСС.

По его словам, такой номер сложности был присвоен пожару с учетом сложной планировки и большой загрузки.

Пожар начался около 15:00 мск, его площадь составила 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано. В результате пожара пострадали два человека, они были госпитализированы с ожогами рук. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

23 февраля сообщалось, что в Новосибирске на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями произошел крупный пожар.

До этого стало известно, что в 1-м Балтийском переулке случился пожар в здании расселенного студенческого общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского. Возгорание произошло на чердаке и шестом этаже здания.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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