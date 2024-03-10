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Стало известно, какие здания были повреждены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

СЦКК: в Донецке при обстреле ВСУ повреждения получили четыре школы и детский сад

Украинские войска утром 10 марта обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего повреждения получили четыре школы и один детский сад. Об этом сообщается на странице представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении уточняется, что всего повреждения были зафиксированы по 30 адресам. В том числе речь идет о здании, в котором расположена женская консультация городской поликлиники №27.

«Зафиксированы повреждения: <...> МБОУ «Школа №88» <...> МБОУ «Гимназия №92» <...> МБОУ «Школа №30» <...> МБОУ «Школа №112» <...> МБДОУ «Ясли-сад №170», — добавили в представительстве региона.

Более того, снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) задели две местные котельные и несколько магазинов. Также повреждения получило здание библиотеки, уточняется в публикации.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что количество пострадавших при обстреле города увеличилось до трех. Ранения получили мужчина 1977 года рождения, женщина 1941 года рождения и девушка 2005 года рождения.

Ранее украинские солдаты обстреляли хлебокомбинат в донецком городе Горловке.

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