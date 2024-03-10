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Участие президента Израиля в открытии Музея Холокоста вызвало протесты в Амстердаме

Амстердамцы протестуют из-за участия лидера Израиля в открытии Музея Холокоста

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Piroschka van de Wouw/Reuters

В Амстердаме проходят акции протеста в связи с участием президента Израиля Ицхака Герцога в церемонии открытия Национального музея Холокоста. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, на площади Ватерлооплейн, расположенной неподалеку от самого музея, собрались не менее 2 тыс. человек. Демонстранты держат в руках палестинские флаги и плакаты с надписями, такими как «Амстердам говорит «нет» геноциду».

В других местах также проходят протестные акции. Активисты организации Amnesty International стоят с плакатами на различных подъездах к музею. Их тексты адресованы израильскому президенту, который должен был приехать на открытие по одной из дорог. Рядом с музеем к столбу прикреплена табличка с надписью «Объезд, в Международный уголовный суд» со стрелкой, указывающей в другом направлении.

«Мы здесь, чтобы напомнить президенту Герцогу, что он должен понести ответственность за то, что происходит в Газе», — заявили представители Amnesty International.

Они отметили, что «это абсолютно неуместно», что Герцог «открывает этот музей в такое время».

До этого МИД Израиля выразил надежду на улучшение отношений с Нидерландами.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.

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