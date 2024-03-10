Патриарх Кирилл дал совет насчет Масленицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верующим следует провести Масленицу «разумно и по-доброму». Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается масленица», — сказал глава Русской православной церкви (РПЦ) в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

До этого врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова заявила, что количество блинов, которое можно съесть на Масленицу, зависит от индивидуальных особенностей и потребностей каждого человека. Чтобы не навредить фигуре, по ее словам, можно ограничиться двумя-тремя блинами в день.

В 2024 году Масленица начнется 11 марта, что почти на три недели позже, чем в прошлом году. 18 марта наступит Чистый понедельник, с которого начнется отсчет Великого поста.

Пасха в этом году также будет поздней — 5 мая.

Ранее ученый развеял популярный миф о Масленице.