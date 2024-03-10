«Не могу выйти на улицу»: избитая в Челябинске хостес рассказала, что ее обидчика до сих пор ищут

Девушку-промоутера одного из челябинских баров избил гость, которого не пропустила охрана. Пострадавшая Ирина Сердюк рассказала «Газете.Ru», что мужчину не пустили в бар из-за неадекватного состояния. Она отметила, что после отказа он начал оскорблять ее, а на замечание отреагировал ударом.

«Мужчина был неадекватным, из-за этого его и не пустили. Я значения этому особо не придавала, потому что это нормально, что в клубе кому-то могут отказывать во входе. Охранники выполняют свою работу — фейс-контроль, я выполняла свою — ждала гостей, которых должна была проводить за столик. Начала слушать всякие оскорбления, видимо, потому что единственная рядом была и попалась под горячую руку. Я молчала, потом уже просто повернулась и сказала, что не нужно со мной так разговаривать. Он мне что-то опять пробубнил, оскорблять начал. Его девушка, с которой он был, начала ему рот закрывать. Я даже не ожидала, что такое может произойти, повернула голову — удар. Потом начала падать, сознание терять, мне принесли лед к носу, руководство в травмпункт отвезло», — сказала она.

По словам девушки, в травмпункте ей сказали, что «нос не подлежит восстановлению». Ирина подчеркнула, что сейчас у нее сильные головные боли и слабость, она ищет хирурга, который поможет ей с лечением.

«В травмпункте сказали, что нос сломан, меня отправили домой. Я сама не понимала, что делать, еще на адреналине была и, не читая, что было написано, уехала. Написала заявление на этого человека в том районе, в котором проживаю. На следующий день, понимаю, что у меня все лицо заплыло, нос не дышит, слабость, сил даже сходить куда-то нет. Заставила себя одеться, вызвала такси и поехала в травмпункт, который находится в моем районе. Там меня не приняли, отправили в центральный район, где я была. Поехала туда, отсидела огромную очередь, зашла, и мне сказали, что нос не подлежит восстановлению. Оказалось, что косточка носа вся раздроблена на маленькие щепочки, осколочки, и просто не из чего собирать, только делать пластику, но как раньше уже не будет. Выходишь — на тебя люди так смотрят, разрыдалась сразу же. Сейчас стараюсь держаться. Ищу хирурга, который сможет мне помочь восстановить нос. Сегодня еду на МРТ, потому что голова очень сильно болит, не проходит, я на обезболивающих сижу. Сил уже нет ни на что, но надо», — добавила она.

Девушка уточнила, что хотела бы максимально строгого наказания для напавшего на нее мужчины, однако его до сих пор не нашли.

«Поиски мужчины до сих пор ведутся, ждем, надеемся на лучшее. У нас его точно не было. Человеку и отказали, потому что он был неадекватный, не нашего формата гость. Первый раз в жизни видела его. Наказания хотела бы максимально по всей строгости, насколько это возможно. Да, может быть, мне оплатят пластику и далее, но то, как я сейчас мучаюсь, что я не могу выйти на улицу элементарно, пока буду восстанавливаться. Пока хирурга найду, пока мне это все сделают. Какие головные боли у меня. Так что, надеюсь, максимально строго накажут, ему это не сойдет с рук», — заявила она.

По данным издания 74.ru, инцидент произошел в ночь на 9 марта в челябинском заведении Bla Bla Bar. На опубликованном видео происшествия видно, что агрессивного мужчину пыталась успокоить спутница, после чего он сильно ударил девушку-хостес.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что заявление пострадавшей по факту причинения телесных повреждений было зарегистрировано.

Ранее жительница Екатеринбурга ранила ножом мужчину, бросившего ее дочь на 8 Марта.