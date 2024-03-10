Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое подростков с кастетом и перцовым баллончиком напали на прохожего в Челябинске

kp.ru: в Челябинске подростки напали на мужчину с перцовым баллончиком

close
100%
Depositphotos

Житель Челябинска подвергся нападению группы подростков, агрессивные хулиганы распылили пострадавшему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вечером 3 марта на оживленном перекрестке в центре Челябинска, тро молодых людей догнали мужчину, тот попытался избежать конфликта, но юноши распылили перцовый баллончик и угрожали кастетом.

Пострадавший сел в подошедший трамвай, а хулиганы скрылись с места происшествия. Семья челябинца обратилась с заявлением в правоохранительные органы, родственники пострадавшего просят откликнуться свидетелей произошедшего. Причины конфликта устанавливаются.

Ранее пьяный петербуржец напал на транспортного инспектора и укусил его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами