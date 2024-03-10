Трое подростков с кастетом и перцовым баллончиком напали на прохожего в Челябинске

Житель Челябинска подвергся нападению группы подростков, агрессивные хулиганы распылили пострадавшему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вечером 3 марта на оживленном перекрестке в центре Челябинска, тро молодых людей догнали мужчину, тот попытался избежать конфликта, но юноши распылили перцовый баллончик и угрожали кастетом.

Пострадавший сел в подошедший трамвай, а хулиганы скрылись с места происшествия. Семья челябинца обратилась с заявлением в правоохранительные органы, родственники пострадавшего просят откликнуться свидетелей произошедшего. Причины конфликта устанавливаются.

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