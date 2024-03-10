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В Белгороде второй раз за день объявили ракетную тревогу

Губернатор Гладков заявил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде

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Антон Вергун/РИА Новости

Сирена ракетной опасности была запущена на территории Белгорода и Белгородского района области. О второй за день тревоге в регионе сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, то не подходите к окнам, так как в Белгороде и Белгородском районе действует сирена ракетной опасности», — отметил он.

По словам главы Белгородской области, на время действия тревоги жителям необходимо укрыться в помещениях со сплошными стенами, такими как коридор, ванная или кладовая.

В случае, если в момент тревоги горожане оказались на улице — спуститься в укрытие или другое место, безопасное от попадания потенциальных осколков.

Это вторая за день тревога, которая запускалась на территории главного города области и ее района. Первая ракетная опасность была объявлена около 8.30 мск. Она была отменена около 12 часов мск. Сообщения, в отличие от нынешнего, публиковались в канале главка МЧС по региону.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также атакам беспилотников. Это связано в том числе с близостью российского региона к Харькову, одному из главных украинских городов.

Ранее из-за сбитого беспилотника загорелось поле в Белгородской области.

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