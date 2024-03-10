В Свердловской области пожилая женщина и ребенок пострадали в аварии с иномарками

В Свердловской области произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел на 23-м километре Сибирского тракта. По словам очевидцев, автомобиль марки Ford планировал повернуть налево и не пропустил второго участника движения, который двигался навстречу.

В результате произошло столкновение. Пострадали два пассажира: 60-лентняя женщина и 11-летний мальчик. Оба находятся в больнице, об их состоянии не сообщается.

По словам самого водителя, он не заметил ехавший навстречу Suzuki из-за ослепившего его солнечного света.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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