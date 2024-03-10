В Подмосковье молодые люди избили третьеклассников ногами и скрылись

В Подмосковье очевидцы рассказали о том, что четыре молодых человека избили троих третьеклассников. Об этом сообщает Telegram-канал «Раменское Жуковский».

Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Март». По словам очевидцев, несколько молодых людей 14-20 лет на вид без видимых причин стали конфликтовать с младшеклассниками. Неизвестные бросили детей на землю и напали на них.

«Избиение продолжалось до тех пор, пока не вмешался проходящий мимо мужчина», – сообщается в публикации.

Неизвестные скрылись с места. Дети рассказали обо всем родителям, школьников доставили в местные больницы. Там специалисты оказали помощь и зафиксировали побои.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. На данный момент проводятся процессуальные действия.

Ранее в Петербурге мужчина избил мальчика в лифте.