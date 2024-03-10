В Краснодарском крае хотят установить памятник Евгению Пригожину

Памятник руководителю и командиру «Группы Вагнера», Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, могут установить на территории часовни ЧВК «Вагнер» в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае. Об этом сообщает связанный с Пригожиным Telegram-канал Grey Zone.

Часовня, где, предположительно, установят монумент, располагается в лесной местности у въезда в город, она открылась в 2018 году. На территории часовни находятся мемориальный комплекс и кладбище.

«На памятнике изображены ростовые фигуры Евгения «Первого» Пригожина, а также Дмитрия «Девятого» Уткина, он же тот самый Вагнер», – говорится в посте канала.

Кроме того, на камне выгравированы их жетоны с личными номерами, М-3308 и М-0209.

До этого на месте крушения самолета, на борту которого находился основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, появился памятник. На гранитном обелиске изображена эмблема со звездой и мечами, рядом установлен флаг с эмблемой ЧВК.

Ранее суд вынес приговор бывшему члену ЧВК «Вагнер», который растлил 10-летнюю девочку.