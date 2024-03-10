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Рецидивист из Петербурга насиловал ребенка сожительницы и оказался в изоляторе

В Петербурге задержали мужчину за угрозы и изнасилование дочери сожительницы

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Depositphotos

Петербуржца поместили в изолятор за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает 78.ru.

О действиях 37-летнего мужчины стало известно после того, как сама 14-летняя пострадавшая обратилась в полицию. По словам девочки, возлюбленный ее матери домогался и родительницы, и ее.

В беседе с правоохранителями мать ребенка сообщила, что ее партнер угрожал дочери и насиловал систематически, с декабря минувшего года.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что ранее подозреваемый уже был осужден за насильственные действия, мужчина безработный. Дочь его сожительницы на учете не состоит.

Ранее в Петербурге изнасиловали студентку, приехавшую из Якутии.

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