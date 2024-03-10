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В российском городе провели новую «голую вечеринку»

В Курске молодые люди тайно провели закрытую «голую вечеринку»

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Актуальный Курск/VK

В Курске прошло тайное мероприятие со специфическим дресс-кодом, напоминающим костюмы, которые были на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой. Подробности сообщил паблик «Актуальный Курск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным группы, вечеринку провели в ночном клубе «Якудза». Отмечается, что заведение закрыли несколько лет назад, однако в нем якобы до сих пор проводят тематические мероприятия, на которые приглашают ограниченное количество «проверенных» людей.

В Сети появились кадры с вечеринки, на которых трое молодых людей практически полностью обнажены и одеты в костюм персонажа Саши Барона Коэна из фильма «Борат».

«Похоже, этот парень точно хотел бы побывать на вечеринке у Ивлеевой», — пишут авторы поста.

Позднее администраторам сообщества удалось связаться с участниками вечеринки, и те заявили, что отмечали день рождения друга, а костюмы им подарил гость, который является большим фанатом «Бората», и никакой пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) они не занимались.

20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» пошла скандальная «почти голая» вечеринка Ивлеевой, которую позднее раскритиковали активисты. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке. Сейчас Анастасия Ивлеева не посещает светские мероприятия и не ведет социальные сети.

Ранее сообщалось, что участнику вечеринки Ивлеевой блогеру Славе Crazysuka назначили штраф.

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