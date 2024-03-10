В Одессе военком накричал на женщину в автобусе

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе остановил автобус, полный людей, для проверки документов у мужчин. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua», которое опубликовало кадры инцидента.

На видео одна из женщин начала возмущаться из-за задержки, заявляя, что опоздает на работу из-за действий сотрудников ТЦК. На это военный ответил, что до конца маршрута женщина может пройти пешком. Люди в автобусе продолжили возмущаться, из-за чего мужчина начал кричать на них.

«Вообще-то война идет полтора года! Я воевал и пришел месяц назад, и я не должен заниматься этой фигней!» — заявил сотрудник ТЦК.

Отвечая на вопрос, почему он общается с гражданами подобным образом, военный ответил: «Были бы вы нормальные граждане, не возмущались бы».

6 марта сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования отключили одесситу свет, прежде чем задержать. На камерах видеонаблюдения видно, что украинские военкомы подошли к домовому щитку и отключили мужчине электричество. Когда ничего не подозревающий мужчина вышел из квартиры, сотрудники ТЦК схватили его и силой утащили за собой — задержанный мужчина не успел скрыться в квартире.

До этого депутат Верховной рады, член парламентского комитета по обороне Федор Вениславский заявлял, что по новому закону Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут мобилизовать «значительно меньше» 500 тысяч человек.

Ранее на Украине назвали примерные сроки внесения проекта о мобилизации осужденных.