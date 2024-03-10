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Москвичам пообещали облачную погоду и снег 10 марта

Синоптик Тишковец: 10 марта температура воздуха в Москве опустится до -3

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В воскресенье в Москве будет облачная погода, а температура воздуха опустится до -1...-3 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, 10 марта столица окажется в тыловой части североатлантического циклона, в связи с чем в городе похолодает: температура будет ниже климатической нормы. Кроме того, в Москве выпадет снег, ветер будет дуть в направлении с северо-запада со скоростью 3-8 м/с, а атмосферное давление повысится до 753 мм рт. ст.

В то же время в Московской области ожидается температура 0...-5 градусов.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что снежный покров в Москве начнет таять быстрее после середины марта, сейчас он составляет половину метра. По ее словам, для того, чтобы снег уходил быстрее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше +1 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москву вернутся январские морозы.

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