В Красноярском крае двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине

В Шарыповском районе Красноярского края с отколовшейся льдины спасли двух рыбаков. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Инцидент произошел на Березовском водохранилище, двое мужчин рыбачили, когда льдина откололась от берега. 47-летний и 49-летний мужчины сумели вызывать экстренные службы.

Им на помощь пришли специалисты Шарыповского поисково-спасательного отряда. Спасатели на лодке добрались до рыбаков и доставили их на берег, пострадавших нет.

Ранее в Новгородской области спасли троих детей и собаку, катавшихся на льдине.