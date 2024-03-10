При обстреле ВСУ погибла жительница российского региона

Жительница Курской области погибла в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Со стороны Украины было обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница», — написал он.

По словам главы области, также пострадал ее супруг. Мужчина при обстреле получил обширные ожоги, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Старовойт уточнил, что также поврежден еще один дом, а в населенном пункте Кульбаки частично отсутствует свет. При этом на место пожара, возникшего из-за обстрела, уже выехали спасатели, добавил губернатор.

Утром 10 марта Старовойт объявил ракетную опасность на территории Курска. Он посоветовал укрыться в помещениях без окон или зайти в ближайшее здание.

Приграничный с Украиной российский регион регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками поликлинику в Курске.