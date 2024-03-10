На Украине поддерживающую Россию украинку впервые лишили квартиры

Пенсионерка из Винницы лишилась квартиры и получила уголовный срок за поддержку России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

По данным газеты, 80-летняя учительница открыто критиковала власти Украины и поддерживала Россию. К началу спецоперации женщина переехала в РФ, откуда продолжила высказывать свою позицию в соцсетях.

На пенсионерку обратила внимание Служба безопасности Украины (СБУ). В Виннице ее осудили заочно, приговорив к четырем годам лишения свободы и назначив конфискацию имущества. Это первый подобный случай на Украине.

8 марта двоих жителей Кривого Рога задержали на Украине по подозрению в организации нелегального вывоза военнообязанных мужчин за пределы страны.

В конце февраля в Киеве по подозрению в создании организованной преступной группы, занимавшейся хищениями снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержали трех мужчин.

До этого сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина страны, которого подозревают в намерении передать секретные материалы РФ и Ирану.

Ранее на Украине у границы с Румынией задержали автобус с десятками уклонистов.