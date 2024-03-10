Мясо морской черепахи стало причиной отравления 78 человек в Танзании

На острове Пемба в Танзании 78 человек отравились мясом морской черепахи, девять пострадавших спасти на удалось. Об этом сообщает Assoсiated Press (AP).

Инцидент произошел на острове Пемба, после употребления в пищу мяса морской черепахи, в больницы с отравлением попали 79 человек, девять из них, в том числе восемь детей, врачи не смогли спасти.

Мясо морских черепах считается деликатесом у жителей Занзибара, оно может вызвать хелонитоксизм — разновидность опасного для человека пищевого отравления. В продукте также содержится много паразитов и бактерий, вызывающих серьезные инфекционные заболевания, при этом мясо морских черепах может содержать токсины и тяжелые металлы.

Ранее в Бразилии двое рыбаков отравились ядовитой рыбой.