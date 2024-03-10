На Украине отменена воздушная тревога

Воздушная тревога, действовавшая в половине регионов Украины, отменена спустя более чем шесть с половиной часов. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Сирены звучали в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

До этого сообщалось о взрывах в Одессе, Одесской, Хмельницкой и Харьковской областях, а также городе Снигиревке, расположенном в подконтрольном Киеву районе Херсонской области.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения.