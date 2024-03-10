Спасатели потушили пожар на газопроводе в ХМАО

В Белоярском районе ХМАО пожар на газопроводе был потушен сразу после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ».

«Пожар на газопроводе в ХМАО был потушен сразу после ЧП. Поврежденный участок оперативно перекрыли. Жертв и пострадавших нет, сообщил первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец», — говорится в сообщении.

До этого очевидцы сообщили о крупном пожаре на газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Они сообщали, что зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия.

Незадолго до этого в Пермском крае в результате пожара в поселке Куеда пострадали восемь человек. В числе пострадавших оказались двое детей, отметили в МЧС.

Информация о пожаре в Прикамье поступила 8 февраля в 22:00 (20:00 мск). В результате произошедшего началось факельное горение внутрипромыслового газопровода диаметром 150 мм. Позже огонь перешел на частные жилые дома.

Ранее в Приморье потушили природный пожар, полыхавший несколько дней.