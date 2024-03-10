Центробанк РФ назвал главный инструмент мошенников

Главным инструментом мошенников остается телефон, однако теперь злоумышленники начали персонифицировать тактику. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, пишет «Комсомольская правда».

По данным ЦБ, кибермошенники украли у россиян 15,8 млрд рублей за 2023 год. Это рекордный показатель за время наблюдений. Уваров отметил, что мошенники чаще всего звонят своей жертве. Они стали активнее использовать персональные данные о человеке для того, чтобы войти в доверие.

Чаще всего они используют открытые данный, в том числе из социальных сетей потенциальной жертвы. Они пытаются держать собеседника «на крючке», подкрепляя свои слова поддельными удостоверениями, а также ссылаясь на законы.

«Жертву максимально запутывают, отправляют ей фотографии поддельных удостоверений личности, приказов Центробанка. В одной из схем обмана использовали документ с синей печатью, на котором была моя фамилия и подложная подпись», — рассказал Уваров.

Он напомнил, что Банк России не работает с россиянами, как с клиентами и не может вести их счета. Уваров посоветовал самостоятельно обращаться в свой банк после звонка от «представителя», заявившего о блокировке счета.

Недавно пенсионерка из Петербурга осталась без жилья и отдала мошенникам более 21 млн рублей. Во Фрунзенском районе города пожилая женщина поверила мошенникам, продала квартиру и перевела им все вырученные от сделки деньги.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 73-летняя жительница СНТ «Отрадное», пожилая женщина рассказала, что с ноября 2023 года она общалась по телефону с неизвестными.

Ранее стало известно, что мошенники стали изменять «кружочки» в Telegram.