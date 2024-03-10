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Артистка цирка на Вернадского скончалась в больнице после обморока за кулисами

Запашный: артистка Влада Морозова скончалась в больнице после обморока в цирке

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Пресс-служба правительства Херсонской области

22-летняя артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Влада Морозова скончалась в больнице через несколько часов после того, как внезапно потеряла сознание за кулисами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор цирка Эдгард Запашный.

По словам Запашного, отыграв свой номер на сцене, Морозова ушла за кулисы, где неожиданно потеряла сознание. В цирк в общей сложности прибыли три бригады скорой помощи. В течение трех с половиной часов они пытались запустить сердце артистки. Затем было принято решение транспортировать Морозову в 1-ю градскую больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, там она скончалась.

Запашный отметил, что перед представлениями все артисты проходят медицинский контроль, и Морозова не жаловалась на свое самочувствие. Директор цирка осудил Telegram-каналы, сообщившие о смерти артистки в тот момент, когда она еще была жива.

До этого сообщалось, что заслуженный артист Республики Удмуртия, актер театра Алексей Агапов скончался на следующий день после празднования своего 50-летия.

Ранее стала известна причина смерти каскадера Захаренкова.

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