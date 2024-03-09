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В Курске начали устранять повреждения в поликлинике после падения обломков БПЛА ВСУ

Старовойт: ремонтные службы начали устранять повреждения в поликлинике в Курске

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ремонтные службы начали устранять повреждения поликлиники №6 в Курске. Об это он сообщил в своем Telegram-канале..

Старовойт подчеркнул, что в данный момент восстановлен тепловой контур здания.

«Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит прием пациентов в плановом режиме. Стационар уже вернулся к нормальной деятельности», — написал Старовойт.

Он отметил четкие и профессиональные действия медиков в экстремальной ситуации.

До этого стало известно, что поликлиника № 6 в Курске, на которую упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины приостановила прием пациентов.

Позднее Старовойт уточнил в своем Telegram-канале, что несущие конструкции поликлиники не повреждены. Сейчас специалисты проводят комиссионное обследование здания, начато восстановление теплового контура.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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