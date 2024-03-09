Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В 20:02 по московскому времени сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Через несколько минут ее объявили в Черниговской области.

Днем 9 марта сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях. До этого воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее мощные взрывы произошли в Одессе.