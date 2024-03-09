В России предложили проверить центры выдачи сертификатов на знание русского языка

Кандидат в президенты РФ от партии ЛДПР, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил главе Рособрнадзора предложение о проверке центров выдачи сертификатов на знание русского языка иностранным гражданам, сообщает пресс-служба партии.

«За приезжающими мигрантами должен быть жесткий контроль. Нужно проверять каждого трудового мигранта», — говорится в предложении Слуцкого.

Также председатель ЛДПР говорит о том, что в некоторых «конторках» выдают сертификаты без проверки знаний русского языка.

«Просьбы о закрытии таких точек торговли документами поступают к нам из многих регионов», — добавил Слуцкий.

Председатель ЛДПР отметил, что партия принимает в социальных сетях и приемных обращения о нарушениях при приеме экзаменов у мигрантов.

«Будем отрабатывать, привлекать органы прокуратуры и МВД», — добавил он.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На пост президента будут баллотироваться Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).